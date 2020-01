Tchad : 41 imams iront se former au Maroc

L’attachement du Royaume du Maroc et de la République du Tchad aux constantes de la Oummah et aux principes de la tolérance, fondés sur les vertus de la modération et du vivre ensemble a contribué à préserver l'identité religieuse des Marocains et des Tchadiens et a consolidé la sécurité spirituelle des citoyens.



La formation dispensée aux Imams tchadiens comprendra des programmes et des connaissances, en particulier dans les domaines des sciences islamiques, le renforcement de l’apprentissage des langues étrangères ainsi que des cours pratiques sur le prêche, la prédication et Al-Imâma.



Une formation solide à même de permettre aux Imams prédicateurs et prédicatrices de contribuer à l'édification d'une société basée sur la convivialité, la compassion et la tolérance. Ces principes font, bien évidemment, l’unanimité au sein du peuple tchadien, dont les dirigeants ont instauré une journée nationale pour prier pour la paix, la coexistence pacifique et la réconciliation nationale.



Au cours de leurs formation à l'Institut Mohammed VI pour la formation des Imams prédicateurs et prédicatrices, qui a formé depuis 2015, 160 Imams tchadiens, les 41 Imams prédicateurs trouveront à leur côté de nombreux Imams prédicateurs et prédicatrices en provenance de toutes les régions du continent africain. Leurs buts est de protéger la religion, en adhérant aux principes communs basés sur la modération, la tolérance, le juste milieu et la prévention de l'extrémisme.