Tchad : 41 ingénieurs de l'ENSTP reçoivent leurs parchemins

Le directeur général de L'ENSTP, Koïna Rodoumta, a indiqué que l'événement est de taille car il donne l'occasion de présenter les produits de l'École, leurs meilleurs lauréats, de leur remettre leurs parchemins, les féliciter et les mettre à la disposition du pays.



Présent à la cérémonie, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Géo, a rappelé que depuis sa création, l'ENSTP a formé plus de 200 cadres techniques : adjoints techniques, ingénieurs de travaux et ingénieurs de conception, de toutes nationalités confondues (dont essentiellement des ressortissants étrangers de la Centrafrique).



​Une grande partie des départements ministériels a besoin impérativement d'ingénieurs capables de conduire les travaux, les superviser et les contrôler, précise Patalet Geo. Il estime qu'au vu de tous ces besoins et exigences, l'ENSTP doit davantage s'imposer sur le plan national en produisant des ingénieurs en qualité et en quantité, et se présenter comme une solution interne en matière de formation des cadres techniques de qualité à des coûts raisonnables.



À travers la réussite de ces 41 ingénieurs, c'est toute l'administration, le corps enseignant et le personnel de l'École qui est à l'honneur pour son investissement quotidien.