Tchad : 41 sacs de boissons frelatées saisis et incinérés au Borkou

Des sacs de produits prohibés ont été présentés le 16 novembre 2021 à la presse locale de la ville de Faya Largeau. C’était en présence des autorités administratives, civiles et militaires de la place, sous la supervision du gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ismat Issakha Acheikh.



Ainsi, 41 sacs des boissons frelatées ont été saisis par la commission mixte de sécurité. Selon le commandant de la zone de défense et de sécurité n°7 adjoint, le colonel Mahamat Alazam Tidjani, affirme que ces produits ont été stockés secrètement dans un grand réservoir. C’est grâce aux sources d'information fiables que ces produits ont été récupérés.



Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Faya Largeau, Baïzebbé Tao, informe que le trafic de toutes sortes de produits prohibés est réprimé par les lois de la République. Le gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ismat Issakha Acheikh, a déclaré que « c’est grâce à la vigilance des corps en treillis du Borkou que ces produits nuisibles ont été mis hors de portée des impies amateurs ».



Les produits ont été acheminés hors de la ville et incinérés par la suite, en présence des autorités administratives et militaires de la province du Borkou.