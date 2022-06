Tchad : 416 lauréats sur 5000 sont intégrés à la fonction publique

416 lauréats issus des différentes Écoles de formation d'instituteurs bacheliers et d'instituteurs adjoints sont intégrés à la fonction publique, confirme ce 30 juin le ministre de la Fonction publique, Brah Mahamat. Les dossiers les plus anciens ont été privilégiés, précise le ministre.



"​Félicitations aux nouveaux intégrés à la fonction publique. Brillante carrière à chacun d'entre eux dans les différentes entités de l'administration publique", a réagit ce jeudi le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby.



"Félicitations également au ministre de la Fonction publique et à tous les services qui ont contribué à la concrétisation de cette promesse", a-t-il ajouté.



Le général Mahamat Idriss Déby avait promis le 24 juin la signature avant la fin du mois des premiers arrêtés d'intégration. Les jeunes fonctionnaires sont rattachés à différents ministères, suivant une répartition sur la base des quotas de besoins.