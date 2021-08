Tchad : 4178 candidats composent le baccalauréat dans la Tandjilé

Le centre de Laï a 583 candidats répartis dans huit salles. Ils composent les séries A4, C et D. Dans ce centre, les élèves sont placés dans le respect de la distanciation sociale, c'est-à-dire deux par table-banc.



À 8 heures, la voiture transportant le gouverneur de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, s'est immobilisée dans la cour du lycée moderne de Laï où est logé le centre d'examen.



Aussitôt arrivé, le gouverneur est entré dans l'une des salles pour les épreuves et a ouvert la première enveloppe contenant les sujets de français et de philosophie en option pour les candidats des séries C et D qui composent pour cette première journée. Les candidats de la série A4 attendent mardi pour se jeter à l'eau.



Le gouverneur Doudlengar Miayo a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils aux candidats : "soyez sages, les sujets sont à votre portée. Ce sont des choses vues en classe. Travaillez dans le calme et la sérénité, bonne chance à tous", a-t-il dit.



Au total, 4178 candidats sont enregistrés pour toute la province de la Tandjilé. Ils composent dans cinq centres d'examen à savoir : Béré, Bactchoro, Kelo 1 et 2 et Laï.