Tchad : 45 places au CNT pour les politico-militaires

Le président du Présidium du dialogue national, Gali Ngothé Gatta, a demandé ensuite à la plénière d'approuver le rapport de la commission ad hoc qui a apporté des éclairages sur les questions sensibles (forme de l'État, éligibilité ou non des dirigeants de transition aux élections, référendums, Constitution). Le rapport a été adopté par "consensus" après une acclamation.



Le rapport prévoit d'augmenter le nombre des membres du Conseil national de la transition en prenant en compte les politico-militaires et les corporations omises, passant de 94 à 104 membres. Soit un rajout de 10 membres.



La nouvelle clé de répartition est prévue comme suit : partis politiques confondus 19 ; personnes ressources 6 ; forces de défense et de sécurité 4 ; société civile 3 ; autorités traditionnelles 3 ; organisations des jeunes 5 ; organisations des femmes 5 ; syndicats 2 ; personnes vivant avec un handicap 2 ; ordres professionnels 2 ; artisans 2 ; diaspora 2 ; médias 2 ; artistes 2 ; ex-politico-militaires 45.



Le quota accordé aux politico-militaires a été contesté en plénière. De nombreux participants ont estimé que cela encourage la jeunesse à aller en rébellion pour être considérée.



S'en sont suivies des vives réactions des politico-militaires : "Ayez de la grandeur pour vos frères. Pendant que ces politico-militaires étaient dans le désert (...) vous étiez en train de manger des repas copieux (...) avec vos maitresses et femmes. Si le maréchal n'était pas mort, il serait en train de faire ses sept ans. Respectez-nous", a réagi Hilaire Takilal Ndolassem.



Pour Saleh Kebzabo, vice-président de l'ex-comité spécial chargé des négociations de Doha, ce quota est même insuffisant sachant que sans les politico-militaires, il n'y aurait pas de dialogue.