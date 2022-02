Tchad : 46 détenus de Koro Toro recouvrent la liberté

Cinq prisonniers ont été relaxés et 41 condamnés à six mois de prison ferme -une peine couvrant leur période de détention- au cours d'une audience spéciale à la prison de haute sécurité de Koro Toro.



Des magistrats du Tribunal de grande instance de N'Djamena ont fait le déplacement cette semaine à Koro Toro pour l'examen des dossiers d'une quarantaine de prévenus dans plusieurs affaires.



La chambre a examiné les dossiers de plusieurs détenus, reconnus coupables d'associations de malfaiteurs et d'actes de banditisme. Ils avaient été arrêtés à N'Djamena au cours des opérations sécuritaires Harmattan.



La justice a ordonné la réintégration à Koro Toro de deux détenus évadés et a prononcé l'extinction de l'action publique à l'encontre d'un détenu décédé en prison.