Tchad : 46 milliards FCFA pour développer le secteur minier sur 3 ans

Le Gouvernement a adopté jeudi en conseil ordinaire des ministres, un projet de décret porte adoption du programme d’appui au développement du secteur minier au Tchad pour la période 2020-2023.



Selon le ministère du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, ce programme vise à améliorer la gouvernance économique et financière du secteur minier par la mise en œuvre optimale des ressources minérales tout en préservant l’environnement et la cohésion sociale.



Quatre composantes sont retenues pour sa mise en œuvre à savoir : l’appui à la réalisation des études ; l’amélioration de la production minière ; le renforcement des capacités techniques ; et la gestion et la coordination des programmes.



Le coût global du programme s’élève à un peu plus de 46 milliards de FCFA



Tous les projets du secteur minier déjà listés et les nouveaux, sont pris en compte par le programme, a précisé le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.