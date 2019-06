Tchad : 46 victimes de la malformation bec-de-lèvre opérées gratuitement

46 patients ont été opérés la semaine dernière à l'hôpital provincial d'Abéché dans la province du Ouaddaï, au cours d'une campagne chirurgicale de reconstitution faciale de la malformation fente labiale.



La campagne qui a durée une semaine, a été pilotée par la Fondation Grand coeur, en partenariat avec le ministère de la Santé publique et une ONG américaine.



Parmi les patients, 39 enfants ont été pris en charge et opérés par les chirurgiens.



"Pendant les sept jours, l'équipe a pris en charge 46 patients dont 7 adultes et 39 enfants. 29 patients étaient de sexe masculin et 17 de sexe féminin. Nous avons réalisé une cure de fente au niveau du palais, 39 fente au niveau d'un seul côté de la lèvre et nous avons réalisé six cures au niveau des deux côtés de la lèvre", a expliqué Mahamat Nour Abakar Djibrine, chef de mission de la Fondation Grand Coeur.



Les opérations se sont déroulées avec succès, redonnant le sourire à de nombreuses familles.



La campagne chirurgicale a pris fin ce dimanche.