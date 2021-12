Tchad : 475 hommes engagés, décorés ambassadeurs "He For She"

Les hommes jouent un rôle important contre les violences basées sur le genre (VBG), souligne Debat Mbaitoloum, directrice générale de la Maison de la femme.



Le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT), Abakar Dangaya exhorte tous les leaders du milieu jeune qui ont été décorés à s'aligner avec les soeurs et mères afin de lutter contre les VBG. "Nous devons prendre la juste mesure pour honorer cette confiance", dit-il.



Pour la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, la lutte contre les violences faites aux femmes ne se fait pas sans une large contribution des hommes. "La lutte contre ce fléau n'est pas une lutte singulière du gouvernement, c'est une lutte qui demande beaucoup de synergies d'actions, une lutte qui demande l'implication de tous", indique t-elle.



Le représentant du CNT, le président du CNJT, des Clandomen, des leaders des associations, l'ordre des médecins et celui des avocats, des artistes ont répondu présent à cette cérémonie de décoration du concept "He for she". Tous ensemble, stop aux VBG.