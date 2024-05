Tchad : 48 lauréats de la 3ème cohorte du projet Babal Amal reçoivent leurs parchemins à Abéché

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Ouaddaï, M. Abakar Hissein Didigui. Le proviseur du lycée et collège d'enseignement technique industriel d'Abéché, M. Ouassouré Palaye, et le président de la maison des métiers d'Abéché, M. Ahmat Terap, étaient également présents.



Dans son discours, M. Didigui a félicité les lauréats pour leur réussite et les a encouragés à mettre à profit les compétences acquises au cours de leur formation. Il a également souligné l'importance de ce projet pour le développement de la province du Ouaddaï en contribuant à la formation de jeunes qualifiés et employables.



Le chef d'antenne FONAP d'Abéché, M. Adam Abakar Moustapha, a réaffirmé l'engagement de son institution à valoriser les ressources humaines. Il a également déclaré que le FONAP s'engage à pérenniser les acquis de ce projet en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes.



Le coordonnateur du projet Babal Amal, M. Laoukounda Alloua Serge, a quant à lui exhorté les lauréats à transmettre fidèlement les compétences acquises à travers leurs différentes entreprises.



Le projet Babal Amal est financé par l'Agence française de développement (AFD), l'Union européenne et le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale. Ce projet vise à renforcer les compétences des jeunes tchadiens et à leur faciliter l'accès à l'emploi.



La remise de ces parchemins marque une étape importante dans la vie des 48 lauréats. Grâce à la formation qu'ils ont reçue, ils ont désormais les compétences nécessaires pour réussir dans leur vie professionnelle et contribuer au développement de leur pays.