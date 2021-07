Tchad : 48 véhicules et des produits prohibés saisis par la commission mixte au Nord

Après sa mission à Kalaït, la commission de patrouille mixte mobile dans la zone septentrionale a saisi des boissons frelatées, du tramadol et 48 véhicules non conformes avec la douane dans la ville de Faya et en périphérie. Plusieurs personnes ont été interpellées.



La saisie a été présentée jeudi à la presse, en présence du gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ismat Issakha Acheikh.



Le gouverneur s'est félicité du travail abattu par les forces de l'ordre. Il a indiqué qu'il veillera personnellement à ce que la justice soit appliquée dans sa rigueur.



La commission de patrouille mixte mobile dans la zone septentrionale est dirigée par le général de brigade Ahmat Goukouni Morali.