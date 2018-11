Tchad : 49 enseignants-chercheurs se forment en rédaction scientifique

Une formation d'enseignants-chercheurs sur la rédaction scientifique a pris fin ce samedi 24 novembre à N'Djamena. 49 enseignants-chercheurs tchadiens ont bénéficié d'une formation sur la méthodologie de la rédaction scientifique en langue française. Ils pourront ainsi rédiger et publier leurs travaux scientifiques sans lacunes.



Ce renforcement de leurs capacités en rédaction scientifique a été rendu possible grâce au soutien technique du centre d'apprentissage de la langue français et à la présence d'enseignants-chercheurs venus du Cameroun.



L'inspecteur général du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche a relevé que "c'est un pas supplémentaire qui vient d'être franchi au sein de la communauté universitaire tchadienne".



Il a exhorté les récipiendaires à pousser leurs recherches pour améliorer leurs écrits et à les publier dans les revues scientifiques le plus vite possible. D'autres formations en faveur des enseignants-chercheurs tchadiens auront lieu pour leurs permettre de se perfectionne davantage.