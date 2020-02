Tchad : 5 avocats mobilisés pour la libération de Baradine Berdei Terguio

Un collectif de cinq avocats appelle à la "libération immédiate ou au transfèrement au parquet de Baradine Berdei Terguio pour une suite judiciaire respectueuse des textes tant nationaux qu'internationaux, souscrits et ratifiés par le Tchad."



Selon Maîtres Nodjitoloum Salomon, Djimbaye Asra Serges, Dainonet Fréderic, Fréderic Nanadingue et Lalngar Max, "le 24 janvier 2020, un groupe d'individus en tenues civiles, mais armés et cagoulés à la manière des terroristes, ont fait irruption au domicile de notre compatriote Baradine Berdei Terguio, défenseur des droits humains et reponsable de l'Organisation tchadienne des droits humains (OTDH), certainement dans le but de l'assassiner."



"Cette interpellation sans aucun mandat du Procureur de la République, ni une quelconque convocation, est un enlèvement et non une arrestation légale", dénoncent les avocats qui font part de leur indignation quant au mode opératoire.



Les avocats estiment que sa détention qui dure depuis plus d'un mois, à ce jour, sans que le Procureur de la République n'y soit associé de façon transparente, est "totalement illégale, violant les dispositions des articles 282 et suivants du Code de procédure pénale sur la garde à vue."



"Que vient faire l'ANS, en lieu et place de la police judiciaire, dans cet environnement juridique et judiciaire si clairement balisé ?", relèvent les avocats.