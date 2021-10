Tchad : 5 nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance à la Présidence

C’est depuis Bamako que VEGAR S. BRYNILDSEN, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège va piloter la chancellerie. Sa juridiction, outre le Tchad, couvre les 4 autres pays du G5 Sahel.



Comme la Norvège, les Pays-Bas occupent une place prépondérante sur le vieux continent. Le développement de l’axe N’Djamena-Amsterdam tient à cœur Mme VAN DUEREN IRMA MARIA JOSE.



Le Royaume Hachémite de Jordanie dont les relations diplomatiques avec le pays de Toumaï, remontent depuis 1960, a fait accréditer SA’ED KHALID MOHAMED RADAIDEH, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Tchad avec résidence à Khartoum au Soudan.



Le Royaume de Danemark a, quant à lui, choisi STENN SONNE ANDERSON pour le représenter et œuvrer ensembles avec les autorités tchadiennes au renforcement des relations bilatérales.



La République d’Erythrée n’est pas du reste. C’est ISSA AHMED ISSA qui est appelé désormais aux commandes. Le Tchad et l’Érythrée, sont deux pays africains qui partagent les mêmes réalités socioéconomiques et culturelles, à bien des égards.