Tchad : 5 nouveaux magistrats prennent service à Massakory

Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Massakory, Bochara Abdallah, son substitut Badour Adam Abdelrahim et les trois juges au siège Doumla Marsou Sidoine, Ahmat Mahamat Souleymane et Abdelramane Yacoub Brahim ont été installés solennellement ce mercredi par le président du Tribunal de grande instance de Massakory, Kagongbé Moise.



Ils ont été nommés au terme du décret n°209/PR/MJCDH/2020.



L'audience solennelle a eu lieu la présence du gouverneur et de ses proches collaborateurs.



Le procureur sortant Hinlina Guidjinga, dans sa réquisition, a fait le bilan des activités de deux ans et 6 mois.



Il a appelé les magistrats à la maîtrise de la police judiciaire, à l'application de la loi dans sa rigueur, à l'humilité et à lutter contre la corruption.



Installant officiellement les magistrats dans leurs fonctions, le président du Tribunal Kagongbé Moïse a exhorté ces derniers au respect strict de la loi, et à travailler en s'appuyant sur les textes.



Il a invité les nouveaux magistrats à une prise de décision, avant de les renvoyer dans l'exercice de leurs fonctions.



Le gouverneur de la province de Hadjer Lamis, Dr Haoua Outman Djamé, a profité de l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux magistrats dans sa province et les a rassurés de sa disponibilité.