Tchad : 5 tonnes de semence remis à des producteurs de riz près de Douguia

Une cérémonie de remise de semences aux producteurs de riz a eu lieu vendredi matin à Midekhine, localité située à 7km de Douguia, dans la sous-préfecture de Mani.



Ce don est l'oeuvre de la Chine à travers la Compagnie de Coopération Internationale Économique et Technique de Shanxi Chine.



Il s'agit 5 tonnes de semence de riz qui ont été remis à 15 villages, soit 70 producteurs. Ceci afin d'augmenter le rendement des producteurs de la zone.



La cérémonie a eu lieu en présence du chef de mission de la Compagnie de Coopération Internationale Économique et Technique de Shanxi Chine, Yin Chao et le chef secteur de L'ANADER de Douguia, Mbaïbaroum Ndouba, représentant le Délégué Provincial de L'Agriculture et des Équipements Agricoles de Hadjer Lamis empêché par la situation que vit actuellement le monde, le coronavirus.