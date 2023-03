Tchad : 50 ans plus tard, la résidence inachevée de Ngarta Tombalbaye

Bien que la date exacte de début de la construction ne soit pas documentée, les anciens habitants de Fort Archambault, actuellement Sarh, et Lamy Fortin, actuellement N'Djaména, estiment que Ngarta a commencé la construction de sa résidence en 1972, soit 12 ans après l'indépendance. Cependant, force est de constater que 51 ans plus tard, ce projet est toujours inachevé. La maison de Ngarta est devenue le quartier général des brigands et un dépotoir d'ordures.



La question qui préoccupe tout le monde est de savoir pourquoi la résidence de Ngarta est restée inachevée. Pour la génération actuelle, la mort de Ngarta Tombalmbaye en avril 1975 explique l'arrêt du chantier. Malheureusement, certains religieux estiment que Ngarta Tombalmbaye a provoqué la colère de Dieu en tuant des pasteurs. C'est pourquoi son projet de construction de la résidence est tombé dans l'oubli.



Cependant, cette résidence devrait être achevée par le gouvernement et servir à d'autres fins. Il est étonnant de constater comment un tel investissement peut durer des années sans que la famille ou les autorités ne finalisent le projet de Ngarta Tombalmbaye. Certaines personnes de la localité estiment que c'est de la mauvaise foi de la part des dirigeants actuels, sinon ce beau projet architectural pourrait être transformé en un lieu de loisirs et de divertissement. Toutefois, il s'agit d'un manque à gagner pour le pays. Le plus important est de chercher à achever cette résidence présidentielle. La charité bien ordonnée commence par soi-même, donc les ressortissants de Sarh devraient poser la première pierre. Sinon, cette résidence inachevée donne une mauvaise image et constitue un véritable gaspillage.