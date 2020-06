Tchad : 50 armes saisies et plusieurs arrestations (Gendarmerie)

Par ailleurs, cinq gros sacs de charbons ont été récupérés lors d'une tentative d'interception de fraudeurs en pleine nuit. "Ils abandonnent ce qu'ils ont et ils fuient. On ne fait que récupérer ce qu'on a trouvé. Sinon, nous, c'est les hommes qu'on cherche. Mais ils s'évadent", a souligné le porte-parole de la gendarmerie nationale.



Le 4ème substitut du procureur de la République, Ibrahim Béchir Ahmat, a affirmé que les présumés malfrats vont être auditionnés sur procès-verbaux devant le parquet. Les poursuites seront déclenchées et ils seront traduits devant la juridiction compétente.



En cinq mois, c'est la sixième présentation de présumés malfrats et de substances prohibées par la Gendarmerie. C'est aussi la plus importante, se félicite la Gendarmerie.