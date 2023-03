Tchad : 50 artisans du département de Bahr-Azoum formés en maroquinerie

Les artisans du département de Bahr-Azoum, dans la province du Salamat, finissent une formation en maroquinerie lancée officiellement le 16 mars 2023 à Am-Timan par le projet APEF-GEFZ.



Ils sont au total 50 participants à prendre part à cette formation organisée en deux phases. L'atelier de formation est lancé officiellement par José Wawé Alifa, délégué provincial des affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat du Salamat.



La phase protocolaire est organisée au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC). Une deuxième phase, dite pratique, s'est déroulée dans un jardin au bord du fleuve Bahr-Azoum.



Cette formation est organisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la gestion intégrée et concertée de conservation du grand écosystème fonctionnel de Zakouma (APEF-GEFZ), qui est un projet exécuté par le consortium UICN (Union Internationale pour la conservation de la nature).



Durant la formation, les participants ont eu à se familiariser avec des nouvelles expériences acquises lors des présentations de quelques modules faites par un binôme de formateurs bien spécialisés dans le domaine. Après quelques jours de formation, Les apprenants ont produit divers articles. Il s'agit des ceintures, chaussures, sacs, entre autres.



Les participants ont marqué leur satisfaction et s'engagent à pérenniser les connaissances acquises dans le domaine. Cette formation constitue la 1ère étape, car le projet prévoit d'appuyer les bénéficiaires avec la structuration et la mise en place des ateliers pour leur permettre de se prendre en charge.



Cette formation vise la promotion des activités d'écotourisme et d'artisanat au tour du Parc national de Zakouma.