Tchad : 50 élèves bénéficient d'une formation dans les NTIC à Ati

Au total, 50 élèves dont 30 jeunes filles et 20 jeunes garçons ont terminé la formation dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la la communication dans la ville d'Ati. La formation a été financée par la conseillère nationale Mme Housna Moussa Ali, avec l'appui du ministère des Postes et de l'Économie numérique.



Le PDG de SININE CENTER, Mahamat Ahmat Sinine, a salué les appuis multiformes pour la concrétisation de la formation.



Le directeur de cabinet du gouverneur, Ali Voubou Amadou, a souligné que cette initiative louable d'une fille de la province vise l'amélioration des jeunes dans le domaine des NTIC, tout en promouvant l'emploi des jeunes et le développement des compétences.



Ali Voubou Amadou a profité de cette occasion pour faire un plaidoyer aux ONG, projets, programmes et au secteur privé pour accompagner les jeunes dans l'optique de la pérennisation des acquis de cette formation.