Tchad : 50 jeunes filles de la province du Salamat formées en couture et soudure

Le projet SWEDD a organisé une formation en couture et soudure à l'endroit de 50 jeunes filles de la province du Salamat. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce mardi 9 août 2022, par le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam.



Le projet d'autonomisation des femmes et dividende démographique (SWEDD), est une initiative des pays du Sahel qui vise particulièrement les femmes et jeunes filles exposées à la famine, à la pauvreté, au mariage précoce, et au faible niveau d'éducation et de santé.



Le Coordonnateur National du Programme de Développement rural (PDR), organisation de mise en œuvre du projet, Yakhoub Mahamat Issakha, rappelle que depuis 2018, le projet SWEDD, à travers ses différents sous-projets, entreprend des actions dans le sens de l'autonomisation de celles-ci par la formation, l'octroi des matériels de transformation, le financement des frais d'inscription, la distribution des uniformes et des kits scolaires.



Ouvrant officiellement la formation, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, exprime sa profonde gratitude à l'endroit de la Banque mondiale qui finance le projet SWEDD, ainsi qu'au Programme de développement rural qui met en œuvre les actions du projet, pour le bien-être de la population dans la province du Salamat.



Après la formation, le projet prévoit d'équiper les participantes avec des kits d'installation et des matériels leur permettant de d'insérer dans la vie active. Les machines à coudre utilisées pour faciliter cette formation seront remises aux centres de formation technique et professionnelle d'Am-Timan, d'Aboudeïa et d'Haraze-Mangueigne, comme appui du projet envers les départements de la province du Salamat.