Tchad : 50 millions FCFA de récompense pour des indices sur l'assassinat d'un officier

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Souleyman Abakar Adam, a lancé dimanche un appel à toute personne ayant des informations ou des indices susceptibles de retrouver les présumés auteurs de l'assassinat du colonel Nousradine Khamis le 8 décembre 2021 au quartier Klemat aux environs de 21 heures.



Le ministre promet une récompense de 50 millions de FCFA. Il dénonce un acte lâche et barbare.



Des numéros spécifiques appels et WhatsApp sont dédiés en toute discrétion à cet effet : 69 31 01 39 et 90 98 13 28.