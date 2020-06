Tchad : 50 présumés orpailleurs dont huit mineurs interpellés au Borkou

KOUBA OLANGUA - Les forces de défense et de sécurité ont appréhendé avant-hier nuit, dans les environs de la ville de Faya Largeau, deux réseaux de 50 présumés orpailleurs clandestins, à bord de trois véhicules Toyota Hilux.



Ils ont été présentés mercredi à la presse, en présence du gouverneur de la province du Borkou, Ahmat Kardayo Hissein, en séjour à Kouba Olanga.



Les deux réseaux sont composés de 42 hommes et huit mineurs, en provenance de la province du Batha géographique. Ils étaient tous abattus par la soif et la faim après la panne de leurs véhicules.



Le général Ahmat Kardayo Hissein, gouverneur de la province du Borkou, a déclaré qu'en cas de prochaine interpellation, il y aura des effets sévères à leur égard. Les personnes majeurs répondront toutefois de leurs actes devant la loi et sont placées en détention.



Interrogés, les mineurs ont déclaré qu'ils partent à la recherche d'or afin de devenir riches plus facilement. Le gouverneur a répondu que si la ruée vers les sites aurifères procurait la richesse, personne ne resterait chez soi. Il a ajouté que déambuler dans la gueule du Sahara à la recherche d'un trésor est comme une aiguille jetée dans un océan.



Réagissant aux expressions de détresse des mineurs, Ahmat Kardayo Hissein a assuré qu'une commission sera chargée de les accompagner vers leur lieu d'origine, auprès de leurs familles respectives.