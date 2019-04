Tchad : 500 femmes formées en transformation des produits agricoles

L'Office national de la promotion de l'emploi et la Fondation Grand Coeur ont lancé ce samedi 20 avril 2019 à la maison de la Femme, le projet de formation et d'insertion pour l'autonomisation des femmes. Durant 15 jours, 500 femmes issues des différents groupements féminins seront formées sur les techniques de fabrication et de transformation des produits agricoles.



La cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la Promotion civique, Achta Saleh Damane, représentant la ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, et de la secrétaire générale de la Fondation Grand Coeur, Habiba Sahoulba.



L'objectif de la formation est de parvenir à l'insertion et à la formation des femmes. La ministre Achta Saleh Damane a appelée les participants à "être attentives aux enseignements livrés par les éminents formateurs."



La formation a lieu du 20 avril jusqu'au 5 mai à la maison de la Femme à N'Djamena.