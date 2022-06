Tchad : 51 lauréats du cycle de DTS de l’ENASTIC de Sarh ont reçu leurs parchemins

Au cours de la cérémonie du 28 juin 2022, le représentant du directeur général de l’Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication (ENASTIC), Jérémie Kolina a souligné que c'est un moment joyeux pour les lauréats de cette deuxième promotion, qui constitue une étape décisive pour leur avenir.



Il a par ailleurs félicité ces derniers, désormais nantis d'un diplôme de technicien supérieur (DTS). Car cette école exige l'excellence et l'influence dans le travail, pour parvenir à décrocher ce diplôme, a conclu Jérémie Kolina.



Le secrétaire général de la province du Moyen Chari, Ahmat Tidjani Ahmat représentant le gouverneur, s'est réjoui de cette cérémonie et a précisé que la formation des jeunes tchadiens constitue l'une des priorités majeures du gouvernement tchadien.

Aux lauréats, il leur a demandé de mettre en pratique les connaissances acquises, au profit de leur pays. Car, en tant que jeunes diplômés, c’est une ouverture pour eux de valoriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, aux yeux du monde, selon Ahmat Tidjani Ahmat.



Remerciant les autorités administratives de la province du Moyen Chari et le corps enseignant de l'ENASTIC, un représentant des étudiants a indiqué que cette cérémonie a une double signification. Au terme d’une intense formation de deux ans, l’on récolte le résultat d'une synergie d’action. Il a remercié tous les enseignants et tous ceux qui ont contribué à leur réussite.



Par ailleurs, il n’a pas manqué de demander à l'équipe dirigeante de l'ENASTIC de leur faciliter l'intégration en 3ème année à l'ENASTIC de Ndjamena, et de doter l'ENASTIC de Sarh d'un réseau Wifi, ainsi qu'un bus de transport.



Il faut noter que sur 29 étudiants inscrits en informatique, 21 ont obtenu leur diplôme de technicien supérieur, soit une réussite de 72,41 % et sur 36 étudiants inscrits en télécom, 30 sont déclarés admis, soit 83,33 % de réussite.