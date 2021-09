Tchad : 5,1 millions de personnes touchées par l'insécurité alimentaire et la malnutrition

Au Tchad, 5,5 millions de personnes, soit près d'une personne sur trois, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. L'insécurité alimentaire et la malnutrition touchent 5,1 millions de personnes, dont 1,7 million sous sa forme sévère.



Le Cadre Harmonisé publié en mars 2021 prévoyait que la malnutrition aiguë toucherait 2,2 millions de personnes au Tchad en 2021, en particulier les enfants, pour lesquels elle est la première cause de mortalité infantile.



Aujourd'hui, 1,7 million de personnes sont touchées par des urgences sanitaires, notamment des enfants, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Cela est dû à un accès limité aux services sociaux de base (tels que l'eau potable, l'assainissement et les soins de santé primaires) ainsi qu'à l'émergence de maladies épidémiques.



De janvier à juillet 2021, près de 2 000 cas de rougeole, dont 12 décès, ont été signalés, ainsi que près de 350 000 cas confirmés de paludisme, dont 546 décès.



Plus d'un million de personnes sont déplacées à travers le pays. Parmi ces personnes, on compte 510 325 réfugiés, 402 703 personnes déplacées à l'intérieur du pays, 30 000 rapatriés tchadiens dans le Lac, et 89 800 rapatriés tchadiens de la RCA dans le Sud.