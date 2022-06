Tchad : 5149 candidats se lancent dans les épreuves du baccalauréat à Moundou

Ce sont au total 5149 toutes séries confondues qui composent dans quatre centres, notamment le centre du Lycée Moderne de Djarabé, le centre du Lycée-Collège Amitié et le centre du Lycée Adoum Dallah.



L’ouverture de l’enveloppe de la première épreuve s’est déroulée en présence des autorités scolaires locales, des membres de l’académie du Sud, des autorités militaires et des candidats. Aux côtés du secrétaire général de la province à l’occasion, l’inspecteur départemental à l’éducation nationale et la promotion civique, Guibo Robert a précisé que ces enveloppes sont venues scellées depuis l’Office national des examens et concours (ONECS). Ce qui ne laisse pas souffler un vent de fraude ni de fuite concernant les sujets au niveau local.



Le secrétaire général provincial Tchouzeubé Sidang Basile a attiré l’attention des surveillants avant d’encourager les candidats à cultiver la sérénité.



« Un surveillant doit être neutre. Ce qui signifie qu’il ne doit pas montrer quoi que ce soit aux apprenants. C’est un examen, et comme tel, vous ne devez pas les aider […] Aux élèves, poursuit-il, cet examen nous permet de jauger votre parcours pendant neuf mois sans perturbations. Ce que vous allez faire n’est pas différent de ce que vous avez fait en classe. N’ayez pas peur et ne soyez pas pressés de sortir. Prenez votre temps pour faire un bon travail ».