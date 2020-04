Tchad : 52% des détenus de la prison de Moundou libérés

Selon le procureur, les infections les plus récurrentes dans la province du Logone Occidental sont le vol, le viol, l'escroquerie et l'association de malfaiteurs.



Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Dago Yacoub, s'est félicité de cette mesure. Il a souhaité un bon retour aux détenus au sein de leurs familles, en espérant qu'ils soient de bons citoyens.



3200 détenus concernés au Tchad



Selon le ministre de la Justice Djimet Arabi, plus de 3200 détenus sont concernés par la libération définitive.



Il y a deux sortes de remises aux détenus : la grâce et la remise. Les deux sont accordées par le Président de la République. La grâce se fait sur requête. La remise ou réduction de peine est calculée chaque année.