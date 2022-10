Tchad : 52 doctorants et chercheurs de l'Université de N'Djamena formés en écriture scientifique

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en partenariat avec l'ambassade de France, organise du 25 au 27 octobre 2022, une formation en écriture scientifique, à l'endroit des doctorants et chercheurs de l'université de N'Djamena.



La formation a été lancée ce 25 octobre 2022, au centre culturel Al-Mouna. Au total, une cinquantaine de chercheurs et doctorants prennent part à ce séminaire.



Pour Dr Zakinet Dangbet, directeur de la recherche et de l'innovation, cette formation en écriture scientifique est lancée pour venir en appui à des doctorants qui sont recrutés, pour connaitre ce qui se passe au cœur de la recherche scientifique (la méthodologie). Il rappelle qu'il est toujours intéressant de partager les expériences, d'avoir des expériences des aînés, des professeurs de très haut niveau. L'écriture scientifique et l'écriture académique ne sont pas les mêmes.



Dr Zakinet Dangbet invite les récipiendaires à l'assiduité afin d'être, à la fin de cette formation, capables de restituer à leurs encadreurs ce qu'ils ont reçu comme connaissances. « Vous serez notés au niveau de l'école doctorale. Cela va entrer dans vos notes, le jour de la délibération de vos thèses », conclut-il.



Le secrétaire général de l'université de N'Djamena, Pr Madjinbaye Yambaïdjé, rappelle aux chercheurs et doctorants que ce genre de formations relatives à la méthodologie de recherche, n'est pas assez disponible au Tchad. Il invite à ne pas rater l'opportunité.



Pendant trois jours, les futurs docteurs vont s'entretenir avec le vice-recteur de l'université de Douala, Pr René Joly Assako Assako, sur toutes les questions qui touchent la méthodologie de la recherche scientifique.