Tchad : 52 magistrats intégrés par décret à la Fonction publique

Les lauréats de l'École nationale de formation judiciaires (ENFJ) et de l'École nationale d'administration et de la magistrature (ENAM) de Burkina Faso et Cameroun dont les noms suivent sont intégrés dans le cadre régulier de la Magistrature, en qualité de Magistrat de 3ème grade, 1er échelon, indice 1700.



Les intéréssés sont mis à la disposition du ministère de la Justice, chargé des droits humains. Ils doivent prendre service dans un délai n'excédant pas trois mois. Le non respect du délai entrainera l'annulation d'office de l'intégration.