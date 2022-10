Tchad : 5,2 millards FCFA de don de la BAD pour appuyer la gouvernance économique

Le programme du PAGESE vise à soutenir le renforcement des capacités du Tchad dans le domaine de la gouvernance économique et du secteur extractif afin de contribuer à la création d’un cadre global de gestion des finances publiques plus résilient aux éventuels vecteurs de fragilité, a relevé Moussa Batraki, ministre de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération Internationale.



Les objectifs stratégiques visés par ce projet entrent dans le cadre de l’optimisation de la politique budgétaire et de la promotion de la gouvernance du secteur extractif. Ainsi, la BAD a octroyée un don de 8,8 millions d’euros soit 5,2 millards FCFA au profit du PAGESE.



Selon Ali Lamine Zene, représentant de la BAD, « ce projet, financé sur les ressources du Fonds africain et intégralement en don, est une preuve palpable du soutien constant de la BAD au gouvernement et au peuple tchadiens ».



Le représentant de la BAD rappelle que le principal défi à relever est celui d’assurer la mise en œuvre de ce projet et de lui permettre d’atteindre ses objectifs.