En juin, le gouvernement tchadien et les équipes du Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont inauguré les polders de Blayessou et Walwal, a rapporté le 1er aout le PAM.



Ces polders couvrent une superficie d'environ 3200 terrains de football. Ils ont été financés par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Ces polders permettent à 5200 Tchadiens de cultiver des terres agricoles.



Les polders sont des aménagements hydrauliques qui permettent de récupérer et de mettre en valeur des terres agricoles, notamment dans des zones inondables ou marécageuses.



L'inauguration de ces polders de grande envergure (couvrant l'équivalent de 3200 terrains de football) démontre les efforts du gouvernement tchadien, en collaboration avec des partenaires internationaux comme le PAM et le BMZ allemand, pour développer l'agriculture et améliorer la sécurité alimentaire dans le pays.



Cela bénéficie directement à 5200 Tchadiens qui peuvent désormais cultiver ces terres aménagées, contribuant ainsi à renforcer la résilience des communautés face aux enjeux climatiques et alimentaires.