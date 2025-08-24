Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : 200 agents formés pour lutter contre le choléra à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 24 Août 2025


La Coordination des organisations de la société civile du Ouaddaï (COSCO) a lancé, ce dimanche 24 août 2025, un atelier de formation sur la prévention et la lutte contre le choléra. L'événement réunit 200 agents venus de diverses associations locales.


Tchad : 200 agents formés pour lutter contre le choléra à Abéché

Le coup d'envoi des travaux a été donné par le délégué provincial à la santé publique du Ouaddaï, Dr Abdelmahmoud Chêne, en présence du ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abdelrahim.

 
La coordinatrice de la COSCO, Khadidjé Younous, a souligné l'importance de cette formation, rappelant que l'épidémie de choléra exige l'implication de tous pour être efficacement combattue. Elle a assuré les autorités de l'engagement de son organisation dans la sensibilisation de la population.

 
De son côté, le délégué provincial a salué l'initiative de la COSCO et a rappelé aux participants la dangerosité et le mode de transmission de cette maladie "mortelle". Il les a exhortés à bien s'approprier les connaissances transmises pour sensibiliser au mieux la population.



Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 24 Août 2025 - 17:00 Tchad : Des produits périmés mis en vente à Goz-Beïda

Dimanche 24 Août 2025 - 16:00 Tchad : Lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre à Am-Dam

Dimanche 24 Août 2025 - 14:05 ​Tchad : Moundou mobilise ses leaders locaux contre le choléra

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/08/2025

Tchad : La ministre de la Femme reçoit une délégation de la Commission de la Condition de la Femme

Tchad : La ministre de la Femme reçoit une délégation de la Commission de la Condition de la Femme

Tchad : La ministre de la Femme reçoit le coordonnateur du projet SWEDD Tchad : La ministre de la Femme reçoit le coordonnateur du projet SWEDD 23/08/2025

Populaires

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

23/08/2025

RDC : Le Conseil des ministres examine les dossiers de sécurité, d'économie et d'environnement

23/08/2025

Tchad - Guéra : Lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre 2025 à Mongo

23/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter