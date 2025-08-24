Tchad : 200 agents formés pour lutter contre le choléra à Abéché



Le coup d'envoi des travaux a été donné par le délégué provincial à la santé publique du Ouaddaï, Dr Abdelmahmoud Chêne, en présence du ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abdelrahim.





La coordinatrice de la COSCO, Khadidjé Younous, a souligné l'importance de cette formation, rappelant que l'épidémie de choléra exige l'implication de tous pour être efficacement combattue. Elle a assuré les autorités de l'engagement de son organisation dans la sensibilisation de la population.





De son côté, le délégué provincial a salué l'initiative de la COSCO et a rappelé aux participants la dangerosité et le mode de transmission de cette maladie "mortelle". Il les a exhortés à bien s'approprier les connaissances transmises pour sensibiliser au mieux la population.