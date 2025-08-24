Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre à Am-Dam


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 24 Août 2025


La Semaine Nationale de l'Arbre a été officiellement lancée ce samedi 22 août 2025 à Am-Dam, dans le département de Djourfal-Ahmar. La cérémonie, présidée par le secrétaire général du département, s'est déroulée à la préfecture, en présence d'autorités locales civiles et militaires.


Tchad : Lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre à Am-Dam


  Sous le thème : « Plantons des arbres pour relever le défi du changement climatique », l'événement vise à sensibiliser les habitants à la lutte contre l'avancée du désert et à la préservation de l'environnement. L'un des participants, Ali Houmma Zezerty, a souligné l'importance de ce geste en citant un adage local : "Celui qui n’a pas planté un arbre a vécu inutilement."

 
En lançant officiellement la cérémonie, le secrétaire général a salué cette initiative citoyenne et écologique, qui constitue une réponse locale et significative aux enjeux mondiaux.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/08/2025

Tchad : La ministre de la Femme reçoit le coordonnateur du projet SWEDD

Tchad : La ministre de la Femme reçoit le coordonnateur du projet SWEDD

Tchad : Les ministres de la Femme et de l'Action sociale s'engagent à collaborer Tchad : Les ministres de la Femme et de l'Action sociale s'engagent à collaborer 23/08/2025

Populaires

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

23/08/2025

RDC : Le Conseil des ministres examine les dossiers de sécurité, d'économie et d'environnement

23/08/2025

Tchad : Des jeunes plantent des arbres pour lutter contre la désertification à Moussoro

23/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter