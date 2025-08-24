Tchad : Lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre à Am-Dam





Sous le thème : « Plantons des arbres pour relever le défi du changement climatique », l'événement vise à sensibiliser les habitants à la lutte contre l'avancée du désert et à la préservation de l'environnement. L'un des participants, Ali Houmma Zezerty, a souligné l'importance de ce geste en citant un adage local : "Celui qui n’a pas planté un arbre a vécu inutilement."





En lançant officiellement la cérémonie, le secrétaire général a salué cette initiative citoyenne et écologique, qui constitue une réponse locale et significative aux enjeux mondiaux.