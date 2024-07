Tchad : 52,5 hectares de sorgho et d'arachide détruits par les éléphants dans le canton Gueble

Les agriculteurs du village Boudo Kagraye, situé dans le canton Gueble, sous-préfecture de Bologo, ont subi des dévastations causées par des éléphants, dans la nuit du 23 au 24 juillet 2024. Le sous-préfet de Bologo, Moussa Mbodou Moussa, et le chef du canton Gueble, Kobou Kali Jonas, se sont rendus sur place ce jeudi 25 juillet 2024, pour constater les dégâts. Depuis plus de trois ans, les populations des sous-préfectures de Bologo, Dogou et Dafra souffrent des ravages causés par les éléphants.



Le dernier incident en date a eu lieu dans le village de Boudo Kagraye, où 105 cordes de terres agricoles ont été dévastées par les pachydermes, soit 52,5 hectares de sorgho et d'arachides, ainsi que des arbres fruitiers, tels que les karités, déracinés.



La population de cette zone n'avait que des larmes pour pleurer. Ils demandent aux autorités provinciales de faire de leur mieux, pour repousser ces animaux dans leurs parcs, sinon une famine chronique s'installera.



Le chef du canton Gueble, Kobou Kali Jonas, a déclaré que depuis trois ans, sa population ne dort pas pendant la saison des pluies, et que le peu récolté est également consommé par les éléphants pendant la saison sèche. Il ajoute qu'il y a une famine dans ce village et demande aux services concernés de prendre des mesures pour éloigner ces animaux.



Il est à noter que même lors de notre visite sur le terrain avec le sous-préfet, la population de la zone s'est mobilisée pour chasser les éléphants de leurs champs. Mais malheureusement, les riverains affirment que ces pachydermes reviendront la nuit suivante, pour causer d'autres dégâts.