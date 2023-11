Tchad : 55 jeunes bénéficiaires du projet Bab-Al Amal du Moyen-Chari ont reçu leur parchemin

Ce sont 55 lauréats qui ont suivis durant deux des formations en mécanique-auto, construction métallique et en électricité bâtiments.



Le chef du projet Bab-Al Amal, Laoukounda Allaou Serge, a indiqué cette cérémonie de remise des attestations représente un moment de joie qui consacre les deux années de formation et une étape vers l’avenir pour lauréats. Il a ajouté que ce projet dont la finalité est d’améliorer l’insertion socioéconomique des jeunes Tchadiens à travers une formation de type Dual va un tant soit peu réduire le chômage des jeunes dans la province du Moyen-Chari.



​Le directeur national du Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle, Hamid Yamouda Djorbo, a félicité, encouragé les lauréats et a demandé à ces derniers de déjà s’apprêter à affronter l’examen de certification national qui feront d’eux des véritables professionnels dans leur différents métiers respectifs. Par ailleurs, il leur a demandé d’être créatifs tout en devant leur propre.



​Très émus de cette initiative louable entreprise par le FONAP qui vient un tant soit peu réduire le nombre des jeunes chômeurs dans la province du Moyen-Chari, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma, a exhorté les lauréats à mettre en pratique les connaissances acquises et a promis que son administration vieillira à ce que ces jeunes puissent entrer dans la vie active.



Il faut noter que ce projet qui est cofinancé par le FONAP et l’Agence Françaises de Développement AFD, a doté ces 55 lauréats chacun d’un kit de travail.