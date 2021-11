Tchad : 5,5 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire (OCHA)

Au Tchad, une personne sur trois, soit 5,5 millions de personnes, a besoin d’aide humanitaire en 2021, selon un rapport du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. L’insécurité alimentaire et la malnutrition affectent 5,1 millions de personnes dont plus de 1,7 million sont en situation d’insécurité alimentaire sévère.Aujourd’hui, 1,7 million de personnes sont concernées par les urgences sanitaires, les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes étant particulièrement vulnérables. Du 1er janvier au 14 novembre, 2 449 cas suspects de rougeole avec 13 décès ont été rapportés, ainsi que 907 531 cas confirmés de paludisme, dont 1 492 décès.En ce qui concerne la COVID-19, depuis son apparition en mars 2020, la pandémie a atteint 5 279 personnes et a causé 177 décès. Le taux de létalité est important dans la province du Lac malgré le faible nombre de cas enregistrés : 3 décès sur 54 cas testés positifs (6% létalité).De façon transversale, les activités de sensibilisation sont intégrées systématiquement dans toutes les activités des acteurs humanitaires au Lac, pour réduire l’incidence de la maladie, précise l'OCHA.