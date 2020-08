Tchad : 57.000 dossiers en instance d'intégration à la fonction publique pour 16.600 places

Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, M. Kalzeubé Payimi Deubet a présidé jeudi, au Palais présidentiel, la réunion de la Commission spéciale pour le recrutement (CSR) de 16.600 diplômés à la Fonction publique.



Sur 20.000 diplômés à recruter à la Fonction publique, 3.400 sont déjà recrutés. 16.600 places sont à pourvoir. Les besoins exprimés par tous les ministères en matière d’intégration s’élèvent à 27.742. En ce jour 20 août 2020, 57.000 dossiers sont en instance d’intégration à la Fonction publique.



Le ministre de la Fonction publique, du travail et du dialogue social, Ali Mbodou Mboudoumi appuyé du Directeur Général de son département ministériel Tom Chérif Bilio, par ailleurs président de la Cellule technique d’appui à la Commission spéciale pour le recrutement de 16.600 diplômés à la Fonction publique, propose à l’assistance deux scénarii.



Selon la Présidence, le premier scénario consistant à appliquer un abattement de 40 % sur le besoin exprimé par chaque département ministériel. C'est celui qui a été approuvé au cours de la réunion.



Ainsi, 60 % des besoins de chaque ministère en matière de recrutement à la Fonction publique seront accordés. Exemple : le ministère de l’Enseignement supérieur qui a exprimé un besoin de recrutement de 2.272 agents verra 1.359 intégrés effectivement. Le ministère de la Communication qui a émis le souhait d’intégrer 400 diplômés aura avec exactitude 239 places représentant les 60% de ses besoins.



Kalzeubé Payimi Deubet a ordonné à la commission d’accélérer la cadence en commençant par recruter 150 femmes dans divers ministères -une instruction du chef de l'État-, les lauréats de différentes Écoles nationales et les contractuels scientifiques du ministère de l’Education nationale qui sont déjà opérationnels sur le terrain.



Le ministre d'État a insisté sur la transparence et l'égalité.