Tchad : 57.443 étudiants dans les établissements publics en 2022 et 2700 enseignants-chercheurs

Le Tchad compte actuellement 22 établissements publics d'enseignement supérieur, 10 universités, 6 instituts d'enseignement supérieur, 4 écoles normales supérieures et 2 écoles supérieures spécialisées répartis dans 14 villes du pays. En 2022, l'ensemble de ces établissements accueillait 57.443 étudiants encadrés par 2700 enseignants-chercheurs, soit un ratio d'un enseignant pour 32 étudiants, supérieur aux standards internationaux.



Le secteur privé a également contribué à l'enseignement supérieur au Tchad avec 65 établissements, dont plus de 70% se trouvent à N'Djamena. Cependant, Dr. Erdimi a souligné les défis auxquels est confronté le système d'enseignement supérieur, notamment la création anarchique d'instituts supérieurs qui n'ont presque pas d'étudiants et d'enseignants. De plus, ces établissements ont été créés pour répondre à des besoins politiques locaux sans tenir compte des besoins réels de la population. Par conséquent, certains établissements supérieurs sont inadéquats et les étudiants ne savent pas à quoi ils servent.