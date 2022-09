Tchad : 572 lauréats de l'INJS donnent 72h pour une réponse à leur demande d'intégration

N'Djamena - S'exprimant ce 17 septembre au cours d'un point de presse, le secrétaire général adjoint du collectif des lauréats de l'INJS, Yaminko Salomon, a évoqué le besoin cruel en professeurs d'éducation physique et sportive, animateurs, conseillers d'éducation de jeunesse, d'animation et des sports dans les 1389 collèges, 494 lycées et quelques centres d'animation.



Il déplore la lenteur de la commission chargée d'intégration à la fonction pour prendre leurs dossiers en compte, car ajoute-t-il, leur nombre est de 572 lauréats seulement.



Le collectif dénonce le retard de leur intégration à la fonction publique et le faible quota accordé au ministère de la Jeunesse et des Sports. Il déplore également l'exclusion du directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et celui du ministère de la Santé publique dans la commission d'intégration. Selon le collectif, ces derniers connaissent mieux leurs agents. Ainsi, il sollicite leur réintégration.



Le collectif accorde un délai de 72 heures au ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'au ministère de la Fonction publique afin de prendre leurs responsabilités et intégrer tous les lauréats de l'INJS.