Tchad : 58 étudiantes formées à la fabrication de produits cosmétiques à N'Djamena

Lorsque l'entrée dans la fonction publique semble difficile, l'entrepreneuriat peut être une solution.



C'est l'objectif de la compagnie Hadre Dounia, qui a formé 58 étudiantes de différents sites de l'université de N'Djamena (Farcha, Toukra et Ardep-Djoumal), aux techniques de fabrication de produits cosmétiques tels que les crèmes, les savons, les poudres d'hygiène, et bien d'autres.



En effet, l'entrepreneuriat demeure une solution indispensable au chômage des jeunes, comme le souligne Hadre Dounia, président du Centre Koulsy Lamko : « L'État peut former des milliers de diplômés, mais est incapable de tous les employer ».



Pourtant, jusqu'à présent, parents, étudiants et jeunes diplômés ne comprennent pas que les études ne garantissent pas un emploi. La réalité est telle qu'on s'interroge sur l'utilité d'un Bac+5 sans emploi.



vision est partagée par la formatrice Ronelle Viviane, diplômée en droit, qui a réussi à devenir son propre patron, grâce à la fabrication de produits cosmétiques : « Il faut toujours saisir les opportunités », encourage-t-elle pour encourager ces étudiantes à entreprendre à la sortie de cette série de formations.



Les étudiantes ont témoigné leur reconnaissance à la compagnie Hadre Dounia pour cette formation.