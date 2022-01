Tchad : 58 lauréats de l'IUSAH reçoivent leurs parchemins

L'IUSAH porte un but qui vise à fournir des connaissances scientifiques et de services appropriés aux nouvelles générations du Tchad, a souligné le président du Conseil d'administration (PCA), Pr. Mahamat Annadif Youssouf.



D'après lui, son institution vient de sortir une promotion dans de domaines vitaux pour le Tchad à savoir : l'administration, l'économie et le journalisme.



Le président du conseil d'administration indique que les lauréats ne sont pas formés uniquement pour la fonction publique mais devront aussi entreprendre, innover et/ou créer leur personnalité afin d'apporter leur contribution au développement du Tchad.



Au nom de son père, parrain de la promotion, Brahim Goukouni Weddeye a martelé qu'il "est disposé à prodiguer des conseils, à partager ses expériences en tant qu'ancien président de la République à celui/celle qui le veut et à tous ceux qui œuvrent pour la consolidation et le développement du Tchad".



Les lauréats ont pour leur part adressé leurs vifs remerciements au corps administratif et aux enseignants pour le soutien multiforme durant leur formation.



La remise de quelques attestations de reconnaissance (aux enseignants, administrateurs et au représentant du parrain) et la remise des parchemins aux lauréats ont mis un terme à la cérémonie.