Tchad : 58 nouveaux généraux dans l'armée "à titre exceptionnel"

Aux termes du décret n° 1908 du 4 juillet 2023, 58 colonels sont élevés aux rangs et appelations de Général de brigade à titre exceptionnel.



Les décrets de promotion à des grades supérieurs se sont multipliés ces dernières semaines, suscitant l'incompréhension au sein de l'opinion publique mais aussi des inquiétudes sur les réelles intentions de Mahamat Idriss Deby. L'entourage du président de transition évoque la mise en oeuvre de la réforme de l'armée.



En parallèle, plus d'une centaine de généraux ont été admis à la retraite et sont déjà amenés à faire valoir leurs droits auprès de la Caisse de retraite des militaires (CARMI).