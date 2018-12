Tchad : 5ème édition du festival littéraire « Le Souffle de l’Harmattan »

La 5ème édition du festival littéraire réunit des écrivains de renom, des chercheurs de la Côte d’Ivoire et du Cameroun, ainsi que des personnes venues de Koumra, Moundou, Bénoye, Pala et Kélo. Au cours de cet évènement, des distinctions ont été remises à des personnalités dont le ministre de la justice, Djimet Arabi et l’écrivain français, Thomas Dietrich. Ces distinctions visent à honorer ces hommes qui ont rendu un service à la culture et au livre au cours de l’année.



Officiant la cérémonie du lancement officiel des activités de souffle de l’harmattan, le directeur du livre, des arts et du spectacle, Mbailassem Mbayo Vincent affirme que les écrivains et auteurs tchadiens jouent un rôle important dans leur pays, dans la construction de la mémoire collective.