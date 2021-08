Tchad : 6 ans d'existence pour le club Kung-fu am et un film d'action pour l'occasion

Le club Kung-fu am de Maître Mako a célébré le 6ème anniversaire de son existence, le 31 juillet au centre Don Bosco de N'Djamena. Pour l'occasion, un nouveau film intitulé "Le destin" et des démonstrations ont été présentés.



Le réalisateur du film, par ailleurs fondateur de club Kung-fu am, a axé son métrage sur l'action, l'amour et les arts martiaux.



Mako Fiz, de son nom d'état civil Fizouné Richard, est comédien, humoriste, acteur et réalisateur des arts martiaux, en plus d'être formateur et encadreur des jeune et enfants démunis dans la chorégraphie des films d'action.



L'artiste Mako souligne que dès qu'on vient dans ce monde, on emporte avec soi son propre destin. "La société dépend des actions de chacun", dit-il, justifiant le choix du titre "Le destin" pour son nouveau film.