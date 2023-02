Tchad : 6 morts à la suite d’un vol de bétail près de Mangalmé

Dans la nuit du 27 février 2023, une scène de violence s'est produite dans le village Meiné, situé à 5 km de la ville de Mangalmé, dans le département de Mangalmé, dans la région du Guéraen.



En effet, des voleurs de bétail ont emporté plus de 700 bovins et ont ouvert le feu sur des villageois qui les poursuivaient, causant la mort de six personnes, dont les trois présumés voleurs de bétail.