Tchad : 6 morts par noyade après un accident de voiture à l'Est

Six morts, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu mardi 30 juin 2020 à Khor Djindi dans la sous-préfecture de Molou, province du Ouaddai.



L'accident s'est déroulé à 5 km de Farchana, chef-lieu de sous préfecture de Molou.



Selon le sous-préfet de Molou, Alio Abdoulaye Kerdio, joint par téléphone, le véhicule qui transportait 15 passagers était en direction d'Adré.



Le chauffeur a tenté de traverser un Ouadi mais les eaux de pluie ont emporté le véhicule.



Les six victimes sont mortes de noyade et quatre autres occupants du véhicule sont sortis indemnes.



Un adolescent est resté introuvable après l'accident tandis que deux autres passagers sont descendus à Farchana peu avant l'accident.