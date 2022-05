Tchad : 6 nominations à l’état-major général des armées

Par décret n°1325 du 23 mai 2022, les Officiers Généraux et les Officiers Supérieurs des Forces de Défense et de Sécurité dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après à l'État-Major Général des Armées:



• Conseiller Chargé des Missions auprès du Ministre Délégué à la Présidence du Conseil, Chargé de la Défense Nationale,des Anciens Combattants et Victimes de Guerre: Général de Brigade MAHAMAT ABDALLAH WOLLEMI en remplacement du Colonel MANSOUR ABDELDJABAR HACHIM, appelé à d'autres fonctions.



ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DES ARMÉES:

• Conseiller Chargé des Missions auprès du Chef d'Etat-Major Général des Armées: Colonel MAHAMAT ABDELKERIM KOWA en remplacement du Général de Brigade O

IDRISS GAAD ABDRAMANE, appelé à d'autres fonctions.



• Conseiller Chargé des Missions auprès du Chef d'Etat-Major Général des Armées: Colonel HAMIT BATIDE ALI en remplacement du Général de Brigade MAHAMAT DAOUD MOUSSA, appelé à d'autres fonctions.



• Chef Premier Bureau(B1): Colonel MANSOUR ABDELDJABAR HACHIM en remplacement du Général de Brigade AMANE DJEDEON LAOUKOURA, appelé à d'autres fonctions.



• Chef Premier Bureau(B1) Adjoint: Colonel BERNARD DAMSA DOUBRAGNE, maintenu



• Chef B2/EMGA Adjoint: Lieutenant-Colonel ABDELRAHIM MAHAMAT DJOUMA en remplacement du Colonel OUSMANE HAMID IGAYE, appelé à d'autres fonctions.



• Chef B3/EMGA: Général de Brigade IDRISS GAAD ABDRAMANE en remplacement du Général de Brigade MAHAMAT ABDALLAH WOLLEMI, appelé à d'autres fonctions.