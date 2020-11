Tchad : 6 nominations au ministère de l'Économie (4 nouveaux postes)

Le décret n°2397/PR/MEPDCI/2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent à des postes de responsabilité au ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale.



Direction Générale de l'Économie

Directeur Général: ABOUBAKAR ADAM IBRAHIM, maintenu ;

Directrice Adjointe: Mme MIDEBEL DJEKOULA née MADJIDANOUM MBAIDANOUM, maintenue.



Direction Générale des Études et de la Planification

Directeur Général: Dr ALLASSEMBAYE DOBINGAR, en remplacement de ADOUMTOG RUBAIN, appelé à d'autres fonctions ;

Directrice Générale Adjointe: Mme BOUZABO KEBFENE LEONCE, en remplacement de IBRAHIM HASSAN DJOGOYE, appelé à d'autres fonctions.



Direction de la Coopération Internationale

Directeur Général: AL-HASSANA IDRISS OUTMAN, nouveau poste ;

Directeur Général Adjoint: IBRAHIM HASSAN DJOGOYE, nouveau poste.



Direction Générale de la Mobilisation des Ressources

Directeur Général: ADJID AHMAT IDRISS, maintenu ;

Directeur Général Adjoint: SALEH HASSABALAH WARIA, nouveau poste.



Direction Générale de la Coordination et du suivi de la Politique de Développement

Directeur Général: MOUSSA ADJI MAYE, maintenu ;

Directeur Général Adjoint: SALEH MAHAMAT ALI HASSABALLAH, nouveau poste.